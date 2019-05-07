Число туристов снизилось

В марте услугами гостиничных предприятий Эстонии воспользовались 233 000 иностранных и местных туристов, что на 3% меньше, чем годом ранее, передает Департамент статистики.

Всего в марте услугами гостиничных предприятий Эстонии воспользовалось 124 000 иностранных туристов, что на 7% меньше, чем годом ранее. В среднем иностранные туристы провели в гостиницах страны 246 000 ночей, что на 5% меньше, чем в марте 2018 года,

Доля иностранных туристов составила 53%. 37% иностранных туристов прибыли в Эстонию из Финляндии, 16% из России и 12% из Латвии. За год число финских туристов сократилось на одну пятую. Число российских туристов упало на 6%, а число латышей выросло на 5%. Больше туристов приезжало и из Литвы, Германии и Великобритании.

64% иностранных туристов приехали в Эстонию отдыхать, 29% по работе, остальные по другим причинам. 70% иностранных туристов останавливались на ночь в Таллинне.

Число местных туристов выросло до 109 000 человек - больше 2%, чем годом ранее. Однако число ночевок местных туристов сократилось. 62% местных туристов путешествовали и отдыхали, 23% - совершали поездки по работе. В Харьюмаа число местных туристов составило 28%, Пярну и Тарту 17% и 15% соответственно, число местных туристов в Ида-Вирумаа составило 10%.

В марте в Эстонии работало 988 гостиничных предприятия. Число комнат составляло 20 000 и число коечных мест 46 000. Средняя заполняемость составила 39%. Средняя суточная цена гостиничного номера составляла 36 евро - на 1 евро больше, чем в том же месяце прошлого года.