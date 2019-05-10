Шаг вперёд от солнечных панелей

Участники конференции «Экономный дом» искали ответы на вопросы о том, на кого ложится главная ответственность при проектировании энергосберегающих зданий и как новые требования повлияют на работу сектора.

Для получения энергетического паспорта класса А может хватить и установки солнечных батарей, но, кроме того, стоило бы обратить большее внимание и на другие факторы, обеспечивающие энергетическую эффективность. Фото: Shutter­stock

Согласно директиве об энергетической эффективности зданий, с 2019 года все общественные здания, а с 2020 года и все остальные новые строящиеся дома должны соответствовать энергетическому классу А.

Член правления EKEL и Novarc Group Кайтис Вяэр подчеркнул, что энергетическая эффективность здания начинает­ся с проекта: «Этап проектирования чрезвычайно важен. Это наиважнейшая часть инвестиции, потому что именно на этом этапе определяется целесообразность 80% всех затрат».

Поскольку стоимость проектирования образует всего пару процентов общих затрат за время существования здания, экономия на проектировании не даёт сколько-нибудь зримой общей экономии. Зато, наоборот, проектирование с изъянами способно увеличить общую сумму инвестиции на десятки процентов. «К окончанию эскизного проекта 60% общих инвестиционных затрат уже определено, а когда готов проект, то пред­определено уже 80% затрат», - пояснил Вяэр. Поэтому при конкурсах на проектирование удельный вес чис­то ценовых сравнений предложений не должен превышать 40%, и конкурсы должны содержать предварительный, основной и рабочий проекты, а строительные работы должны вестись на основании рабочего проекта.

Солнечные батареи проще всего

Вяэр отметил, что использование солнечных батарей – этот один из самых лёгких путей достижения нужного энергетического класса, но целью должно всё же быть обеспечение эффективности самого здания, где можно при необходимости сделать шаг вперёд. Он привёл в пример построенную Школу изящных искусств, где класс А был достигнут без использования солнечных батарей. Вместо этого было предпринято тщательное выявление и расчёты мостиков холода и решение узлов. «Использовано качественное вентиляционное оборудование, в доме светодиодное освещение, на окнах автоматически регулируемые жалюзи», - перечисли Вяэр.

В качестве другого примера он привёл государственную гимназию в Виймси, где для того, чтобы перевести здание из категории В в категорию А достаточно было бы солнечных батарей, но поскольку в таком случае 40% энергии производилось бы летом, т.е. во время школьных каникул, заказчик решил не устанавливать панели и оставить здание в классе В.

В будущем возможность экономии энергии Вяэр усматривает в цифровизации: «Она позволит снизить энергопот­ребление дома и сократить тем самым общие пожизненные затраты на дом, обеспечив рост доходности стоимостной цепочки строительного сектора в фазе потребления». Цифровизация систем позволила бы, по его словам, в период 2018-2040 гг. сэкономить, согласно подсчётам, до 230 эксаджоулей энергии.

Член правления Novarc Group Kaйтис Вяэр говорит, что энергоэффективность обеспечивает и лучшее проектирование. Фото: Эйки Кинк

По словам главы предприятия IB Aksiaal и члена совета Объединения инженеров отопительных и вентиляцион­ных сетей Пеэтера Парре, энергетичес­кая эффективность здания зависит в немалой степени о заказчика и того, сколько он готов в это вложить: «Хотя чаще говорят о требованиях околонулевых затрат, причина всё же в кошельке заказчика, а требования просто стали немного строже».

Во-вторых, он отметил важную роль специалиста по энергетической эффективности, но не только: «Полагают, что энергетическая эффективность касается специалиста по ней. Действительно, при планировании здания он делает необходимые подсчёты и разрабатывает инструкции о том, как следует добиваться определённых результатов. Но не один лишь специалист по энергетической эффективности принимает главные решения – на это работает вся команда проектировщиков».

На стадии замысла первую скрипку играет архитектор. «Ему определять форму дома, площадь окон и прочее. Экономить надо ведь не только за счёт отопления, но и за счёт охлаждения», - пояснил Парре.

Далее конструктор в свою очередь обеспечивает, чтобы обладающая хорошей энергетической эффективностью стена стояла надёжно, рассчитывает мостики холода, эффективное освещение, проектирует установку климатического оборудования, вентиляции и т.д.

16 Квт-час в год на квадратный метр составляет разница между затратами энергии на торговую площадь в 3000 кв. м с качественным и обычным вентиляционным оборудованием.

Всё важнее становится и автоматика дома, причём с точки зрения как проектировщика, строителя, наладчика, так и пользователя. От проекта, как отметил Парре, будет мало проку, если он не будет как надо воплощён, налажен и использован.

Искать решения загодя

Достижение энергетической эффективности наиболее оптимальным путём требует времени и денег. «В деле проектирования не может быть принципа по типу, кто предложит дешевле»,- подчеркнул Парре, добавив, что заказчик должен отдавать себе отчёт в том, чего он хочет: «Хотя я и не припомню, чтобы кто-то требовал от нас технико-экономических обоснований, что, между тем, для околонулевых проектов очень важно».

Построить энергетически эффективный дом, по словам Парре, нетрудно, если речь идёт о дорогом и архитектурно неприглядном решении. Поиском оптимальных решений надо заниматься до начала строительства. Однако до тех пор, пока в проектировании действует во время конкурсов принцип, кто сделает дешевле, надежд на то, что энергоэффективность будет продумываться с необходимой тщательностью, мало. «Размышления и продумывание различных решений – это самое дорогое, но за это никто не хочет платить», - сокрушается Парре.

Пеэтер Парре , IB Aksiaal Я не припомню, чтобы кто-то из заказчиков требовал от нас технико-экономических обоснований, что, между прочим, для околонулевых решений очень важно.

По его мнению, в постановлении об энергетической эффективности отсутствует одно важное положение, в результате чего эффективность построенного дома часто не соответствует тому, что было запроектировано: «Постановление предназначено только для оценки энергоэффективности дома, а не для определения реального энергопотребления».

Руководитель проекта энергетичес­кой эффективности RKAS Микк Майвель отметил, что энергоэффективность находится в поле зрения ЕС почти два десятка лет – первая директива была издана в 2002 году. Если глянуть на потребление энергии и экономический рост, то видно, что когда экономика растёт, увеличивается и энергопотребление: «Цель тематики энергетической эффективности в том, чтобы развести эти две вещи – чтобы растущая экономика не означала бы обязательно и роста потребления энергии».

2 вида энергетических паспортов

Есть два вида энергетических паспортов. ETA, или число энергоэффективности, выражает энергетическую эффективность дома при его типичной эксплуатации – это число специалист подсчитывает для здания на этапе его проектирования для оценки того, выполняет ли здание минимальные требования.

«Тут задаётся типичная эксплуатация и сравнивается коробка и технические системы здания с аналогичным типичным профилем эксплуатации», - пояснил Майвель.

КЕК, или взвешенное энергопотребление, выражает реальное потребление – с точки зрения подсчёта это проще: потреблённая энергия делится на отапливаемую площадь.

По словам специалиста по энергетической эффективности Лийны Лаази, под энергетическим паспортом обычно понимается информация о том, сколько энергии изделие потребляет. Энергетический паспорт дома учитывает эмиссию СО 2 , чтобы снизить её, чего можно достичь либо меньшим потреблением, либо используя виды топ­лива с пониженной эмиссией СО 2 : «Поэтому правильнее было бы сказать, что энергетический паспорт – это документ, характеризующий, сколько углекислоты выбрасывает здание в атмосферу».

75% зданий в ЕС не обладают эффективным энергопотреблением.

Энергетический паспорт построенного и какое-то время эксплуатируемого здания, присвоенный на основании потреблённой энергии, может отличаться от расчётного паспорта, поскольку ЕТА не принимает во внимание многие факторы, например, лифты, внешнее освещение и отопление, бассейны, сушильные и увлажняющие системы, которые могут оказать существенное влияние на потребление энергии.

30-40% всего объёма глобальной эмиссии СО 2 производит, по оценкам, застроенная среда, которая потребляет примерно 40% всей энергии.

Свою роль, по словам Лаа­з­и, играет и профиль самого пользователя и то, соответствует ли он расчётному профилю. «Во всех новых домах надо, согласно постановлению, применять всевозможные энергетические измерители, что должно в будущем уменьшить разницу между расчётными и измеренными энергетическими паспортами», - отметил Лаа­зи.

К тому же это полезная информация для владельцев дома, которая подскажет им, куда «исчезает» энергия. Но в то же время, как полагает Лаа­зи, это может, наоборот, увеличить разницу, поскольку у уже эксплуатируемых домов такого количества измерителей нет: если один дом принадлежит к классу F, другой к классу В, а люди платят одинаково, это может вызвать недоразумения.

Расчётный энергетичес­кий паспорт следует, по словам Лаази, в будущем составлять два раза: первый при ходатайстве о разрешении на строительство, второй – для получения разрешения на эксплуатацию: «Во второй раз это делается на основании того, как реально построено». При этом труднее станет прибегать к тактике, когда обещают многое, а строят, как обычно.