США обвиняют 20 фармацевтических компаний в сговоре с целью повышения цен

Более 40 штатов США подали судебный иск, обвиняя фармацевтические компании в сговоре с целью искусственного завышения стоимости лекарственных препаратов. Израильская компания Teva Pharmaceuticals и еще 19 предприятий обвиняются в том, что они «вступили в один из самых вопиющих и разрушительных ценовых сговоров в истории Соединенных Штатов».

Фото: Andras Kralla

В иске утверждается, что до 20 компаний участвовали в установлении цен на более чем 100 лекарств, включая медикаменты для лечения диабета и рака, передает BBC.

В жалобе говорится, что предприятия фармацевтической промышленности вступили в сговор, чтобы значительно поднять цены на 86 лекарств в период с июля 2013 года по январь 2015 года. В некоторых случаях цены препаратов были подняты более чем на 1000%.

До этого, согласно заявлению, между компаниями действовали неявные соглашения, гарантировавшие каждому участника рынка «справедливую долю».

Иск был подан в пятницу генеральным прокурором Коннектикута Уильямом Тонгом.

«У нас есть веские доказательства того, что индустрия непатентованных лекарств совершила многомиллиардное мошенничество в отношении американцев», - сказал Тонг.

«У нас есть электронные письма, текстовые сообщения, телефонные записи, а также бывшие инсайдеры компании, которые, как мы полагаем, докажут многолетний заговор с целью установления цен и разделения рынка для огромного количества непатентованных лекарств», - добавил он.

Представитель Teva в США заявил, что израильская компания "не занималась какими-либо действиями, которые привели бы к гражданской или уголовной ответственности", сообщает Reuters.

Другие 19 фирм, вовлеченных в судебный процесс, еще не прокомментировали обвинения. Известно, что одна из них - немецкая компания Sandoz.

Пятнадцать человек также названы обвиняемыми в ежедневном надзоре за схемой установления цен.