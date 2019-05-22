Айвар Хундимяги • 22 мая 2019
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Самая дорогая фирма в Эстонии была создана благодаря случаю
Основатель TransferWise решил перевести деньги на счёт, и был неприятно удивлён. Так начался бизнес.
Четыре года назад Äripäev оценил стоимость активов Кристо Кяарманна в 234 млн. Евро, а Таавета Хинрикуса - в 211,7 млн. В начале 2015 года стоимость TransferWise составляла более миллиарда долларов. Однако сегодня произошли транзакции, в результате которых компанию теперь оценивают в 3,5 миллиарда.
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