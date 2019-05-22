Самая дорогая фирма в Эстонии была создана благодаря случаю

Во-о-т такую комиссию банки берут! Фото: Рауль Меэ, Андрес Хаабу

Основатель TransferWise решил перевести деньги на счёт, и был неприятно удивлён. Так начался бизнес.

Четыре года назад Äripäev оценил стоимость активов Кристо Кяарманна в 234 млн. Евро, а Таавета Хинрикуса - в 211,7 млн. В начале 2015 года стоимость TransferWise составляла более миллиарда долларов. Однако сегодня произошли транзакции, в результате которых компанию теперь оценивают в 3,5 миллиарда.