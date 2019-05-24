Нехватка рабочей силы сказывается на инвестициях

Хотя главную причину снижения инвестиций в промышленности предприятия усматривают в неуверенности по отношению к экономической среде, их всё больше ограничивает также нехватка компетентной рабочей силы.

Рауль Кирсимяэ, глава промышленного отдела Swedbank Фото: Äripäev

Обрабатывающая промышленность – самый большой сектор экономики Эстонии, дающий свыше 15% ВВП страны и предоставляющей работу почти каждому второму занятому. Промышленность служит также важным источником доходов государства – на её долю приходится 72% всех денег, поступающих в госбюджет от экспорта товаров.

Прошлый год стал рекордным для эстонского экспорта – вывоз произведённых в Эстонии товаров вырос за год на 12%, или на 1,2 млрд. евро. При этом больше всего вырос экспортный оборот масел и изделий из дерева, а также средств мобильной связи. Весомый вклад в экспорт внесли и многие другие товарные группы. Но экономический рост наших важнейших торговых партнёров замедляется.

Экспорт составляет примерно две трети общего оборота наших промышленных предприятий, следовательно, ослабление внешнего спроса уменьшает и рост их оборота. При этом важно отметить, что нет оснований говорить о кризисе, потому что все наши основные целевые рынки всё же по-прежнему растут. В среднем в этом году экономичес­кий рост 10 важнейших для нас рынков составит, согласно прогнозам, 2,1%.

Несколько сложнее обстоят дела с выходом наших умных и гибких предприятий на рынки Скандинавии, что в прошлом представлялось очень заманчивым.

288 предприятий с общим оборотом более 3,4 млрд. евро участвовало в этом году в опросе, проводившемся Swedbank.

Согласно проведённому Swedbank исследованию, предприятия планируют в 2019 году более скромный по сравнению с прошлогодним рост: если в 2018 году планировалось увеличить в среднем оборот на 7%, то в этом – на 3,4%. Ожидания роста больше всего упали в базирующихся на эстонс­ком сырье пищевой (+2,5%) и деревообрабатывающей (+3,7%) отраслях. Наибольшие возможности роста видят предприятия машиностроительной и металлообрабатывающей (+6,4%) и полиграфической (+10%) отраслей.

В прогнозировании прибыли предприятия проявляют больший оптимизм – половина из них рассчитывает увеличить в этом году прибыльность в среднем на 18,5% больше, чем в прошлом году. Больше среднего делают ставку на увеличение прибыли крупные предприятия с годовым оборотом, превышающим 20 млн. евро. Среди секторов наиболее амбициозный – пищевой.

Сравнение: роста оборота выше среднего ожидают тяжёлая и деревообрабатывающая промышленность

Доля участвовавших в исследовании предприятий Эстонии, %

На фоне разговоров об охлаждении экономики наших экспортных рынков треть промышленных предприятий планирует в качестве решения проблемы выход на новые рынки. Участвовавшие в опросе предприятия назвали в общей сложности 46 рынков, которые они намерены завоёвывать. Это и скандинавские, и германский, но и центрально-европейс­кий рынки. А крупнейшие наши отрасли – пищевая и деревообрабатывающая – активно ищут в Азии – в Китае, Японии, Южной Корее, Вьетнаме.

Развитию предприятий больше всего мешает ситуация, сложившая­ся на рынке рабочей силы. Две трети предприятий ощущает нехватку специалистов, 27% предприятий озабочены недостатком работников для выполнения более простых ролей. Определённой неожиданностью можно считать то, что главным фактором, препятствующим найму специалистов, служил не размер зарплаты или мес­торасположение работы, а сложность нахождения специалистов с должной квалификацией и необходимыми навыками. Это привели в качестве главной причины 52% респондентов.

Положение на рынке рабочей силы повлияло на планы предприятий по найму дополнительных работников – в среднем они намерены увеличить персонал на 1% и повысить зарплату на 6,3%. Это самый большой планируемый предпринимателями рост в пятилетнем сравнении.

Впервые за послекризисный период в наступившем году предприятия планируют инвестировать меньше, чем в предшествовавшем. В среднем инвестиции предприятий упадут по сравнению с прошлым годом на 19%. Это обстоятельство ставит важный вопрос: каким образом удастся повысить производительность и идти в ногу с новыми технологиями, если инвестировать меньше?

Причины снижения инвестиций предприятий в основном в неуверенности в отношении будущего экономической среды. Но в качестве нового тренда каждый седьмой респондент отметил, что ограничителем для новых инвестиций служит нехватка компетентной рабочей силы.

Всё чаще говорится о необходимости увеличения конкурентоспособности Эстонии посредством увеличения создаваемой добавленной стоимости. Добавленная стоимость на уровне предприятия выражается математически в сумме прибыли, амортизации, затрат на рабочую силу и уплаченных госналогов. В результате получается та стоимость, которую предприятие добавляет к закупленным сырью и услугам.

Вызывает озабоченность то, что при сохранении нынешнего роста зарплат он превышает планируемый рост добавленной стоимости.

Исследование сосредоточилось на том, как предприятия планируют увеличивать в течение двух следующих лет конкурентоспособность и какие для этого использовать технологии. В среднем в течение двух следующих лет планируется нарастить добавленную стоимость в разных промышленных секторах на 7-12% в пересчёте на работника.

Вызывает озабоченность то, что при сохранении нынешнего рос­та зарплаты он превышает планируемый рост добавленной стоимос­ти и достигается хотя бы отчасти за счёт прибыльности предприятия. Такая ситуация нежизнеспособна.

В качестве положительного явления следует отметить намерение в большей мере прибегать к использованию новых технологий. 54% предприятий планирует заниматься автоматизацией, 33% - увеличивать результативность цифровизацией производственных процессов. Каждый второй респондент посчитал важным научно-исследовательскую и конструкторскую работу, а также сотрудничество в этой сфере.

Автоматизацией и использованием различных сенсоров и датчиков в промышленности охвачено сегодня более половины промышленных предприятий. 18% предприятий применяет роботов.

На предприятиях, участвовавших в исследовании, автоматизировано 20% производственных процессов. Больше всего автоматизацией занимались пищевая и деревообрабатывающая промышленность (35% и 30% автоматизированных процессов соответственно). По сравнению с являющимся мировым лидером автопромом (автоматизировано примерно 80-90% процессов), у нас в Эстонии простора для развития ещё достаточно.

При автоматизации важно то, что, кроме уменьшения давления рабочей силы, она позволяет лучше измерять производственные процессы и делает их более прозрачными. И здесь очень важную роль играет цифровизация.

19-е место занимает Эстония по уровню использования цифровых решений среди 28 стран ЕС.

Согласно ежегодно составляемому Еврокомиссией индексу DESI, Эстония по уровню использования цифровых решений на предприятиях занимает 19-е место среди 28 государств. Но на перемены в эстонской промышленности указывает тот факт, что уже 46% из участвовавших в исследовании Swedbank предприятий сотрудничает с ИТ-фирмами во имя повышения эффективности. 14% опрошенных предприятий намерены использовать цифровые решения и при разработке и развитии новых и имеющихся продуктов. Каждое девятое предприятие намерено провести при поддержке EAS в течение двух лет цифровой аудит.

Надо не бояться рисков и увеличивать свои инвестиции в будущее.

Рауль Кирсимяэ, глава промышленного отдела Swedbank