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Utilitas открыла третью работающую на биотопливе станцию

Фото: Каарель Лангеметс /Utilitas

Энергетический концерн Utilitas открыл в Мустамяэ новую теплоэлектростанцию, в которую предприятие вложило 48 миллионов евро, сообщила компания.

Станция будет снабжать теплом около 20 000 столичных домохозяйств, а электричеством сможет обеспечить порядка 40 000 подключенных к сети центрального отопления потребителей. Новая станция производит электричество и тепло из древесной щепы, полученной из отходов деревообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности Эстонии.