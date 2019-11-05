Utilitas открыла третью работающую на биотопливе станцию
Энергетический концерн Utilitas открыл в Мустамяэ новую теплоэлектростанцию, в которую предприятие вложило 48 миллионов евро, сообщила компания.
Станция будет снабжать теплом около 20 000 столичных домохозяйств, а электричеством сможет обеспечить порядка 40 000 подключенных к сети центрального отопления потребителей. Новая станция производит электричество и тепло из древесной щепы, полученной из отходов деревообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности Эстонии.
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