Вводятся ограничения на ввоз в Эстонию растений, фруктов, овощей, ягод и семян из третьих стран

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Теперь для провоза нужен фитосанитарный сертификат.

Как поясняет Департамент сельского хозяйства, новые правила и требования касаются как предпринимателей, так и частных лиц, и призваны предотвратить распространение опасных вредителей растений, пишет Delfi.

Пассажирам, прибывающим в Эстонию из стран, не входящих в ЕС, запрещено провозить без наличия фитосанитарного сертификата растения, отрезные цветы, овощи и фрукты, садовые и лесные ягоды, а также семена.

Соответствующий сертификат выдается службой по защите растений страны-производителя, если товар безопасен и не является носителем болезней или паразитов, представляющих угрозу для страны назначения.

В качестве исключения без сертификата можно провозить 5 видов фруктов: банан, дуриан, ананас, финики и кокосовый орех.