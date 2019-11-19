Финляндия приостановила участие в Rail Baltic

Эскиз Zaha Hadid Architects и Esplan под названием Light Stream, победителей архитектурного конкурса на проектирование пассажирского терминала Rail Baltic в Юлемисте Фото: Zaha Hadid Architects и Esplan

В феврале этого года Финляндия сообщила о своем желании принять участие в проекте Rail Baltic, но после весенних парламентских выборов новое правительство решило отказаться от этой идеи, передает Rus.Postimees.

Также финские СМИ писали, что проведенное по заказу правительства исследование показало, что страны Балтии в недостаточной степени вовлечены в проект.

Представитель Финляндии в правлении RB Rail и советник финского Министерства транспорта и коммуникации Юха Парантайнен сказал, что страна хочет в первую очередь сосредоточиться на национальных проектах.

При этом Финляндия не отказалась от проекта окончательно, а лишь перенесла участие в нем на более позднее время.