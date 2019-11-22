Хельме: поддерживаю приватизацию производства возобновляемой энергии в Enefit Green

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Правительство намерено приватизировать 49% компании.

Приватизационные планы в отношении Enefit Green подтвердили ERR министр финансов Мартин Хельме (EKRE) и председатель парламентской комиссии по окружающей среде Эрки Сависаар (Центристская партия).

"В качестве министра финансов я поддерживаю приватизацию производства возобновляемой энергии в Enefit Green. Проведение такой приватизации включено и в план работы правительства", - сказал Хельме.

"Вывод на биржу Eesti Energia, в том числе миноритарного пакета акций [подразделения] по производству возобновляемой энергии, является одной из задач в программе действий правительства. Сейчас ведется необходимая для этого подготовка", - пояснил Сависаар.

На биржу может быть выведено до 49% акций Enefit Green.