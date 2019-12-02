Китай ввел санкции в отношении США

Фото: Sascha Steinach/imago-images.de

В частности, введенные меры ограничат заход кораблей США в Гонконг, передает агентство ТАСС.

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

“Несмотря на решительные протесты Китая, американская сторона настояла на подписании так называемого закона о правах человека и демократии в Гонконге, что является серьезным нарушением норм международного права и вмешательством во внутренние дела Китая”, - заявила китайский дипломат.

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.