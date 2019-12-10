Арво Аллер утвержден в должности министра сельской жизни
Президент Керсти Кальюлайд во вторник утром назначила Арво Аллера (EKRE) на должность министра сельской жизни, передает rus.err.ee.
По словам Аллера, в первую очередь он намерен заняться восстановлением рабочего мира в ведомстве.
Прежний министр сельской жизни лишился должности, так как специальная комиссия по расследованию действий министра пришла к выводу, что Март Ярвик неоднократно выходил за пределы своей компетенции.
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