Эстонским предпринимателям будет легче вывести свою продукцию на рынки ЕС

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Правительство одобрило предложенный Министерством экономики и коммуникаций законопроект, направленный на стимулирование торговли на едином европейском рынке, а также на ускорение и усиление работы компетентных органов по оценке товаров. Новые правила будут обязывать надзорные органы четко обосновывать, почему товар не допускается на рынок, сообщило министерство.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, эти изменения значительно снизят затраты предпринимателей на обновление информации о продукте и адаптацию продукта, а также уменьшат потери, возникающие при задержке выпуска товара на рынок. Изменения обещают сократить ряд препятствий, которые могут вынудить предпринимателя отказаться от продажи товаров на внешних рынках.