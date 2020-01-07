Хельме: надо регулярно пересматривать энерготарифы для крупных предприятий

Министр финансов Мартин Хельме Фото: Лийз Трейманн

По мнению министра финансов Мартина Хельме, следует регулярно пересматривать тарифы на энергию из возобновляемых источников и сетевые тарифы для предприятий перерабатывающей промышленности, передает Rus.Postimees.

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Во вторник, 7 января, министр финансов Мартин Хельме посетил деревоперерабатывающее предприятие Estonian Cell в Кунда, чтобы обсудить со специалистами вопросы развития лесной промышленности в Эстонии.

Минфин напомнил, что как в соседних с Эстонией странах, так и повсюду в Европе для энергоемких предприятий существуют разнообразные льготы и дотации. В Эстонии предприятия, потребляющие много электроэнергии, могут ходатайствовать о льготной ставке акциза на электроэнергию в размере 0,5 евро за мегаватт-час вместо обычных 4,47 евро. Одним из таких предприятий является и Estonian Cell.