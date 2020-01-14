Криптобанк Polybius, собравший €28 млн, может так и остаться мечтой

Максим Величко, купивший токены криптобанка Polybius на сумму в 64 000 евро, требует через суд возврата своих денег. Пока безрезультатно, поскольку за падение стоимости токенов основатели фирмы не отвечают. Фото: Andras Kralla/Äripäev

Основатели Polybius, в 2017 году обещавшие создать гибрид крипто- и традиционного банка, похожи на фокусников - не знаешь, что они в итоге вытащат из шляпы. Изменения и задержки проекта вызывают недоверие, однако если все получится, то проект может стать историей успеха.

Лидеры Polybius Foundation, которые два с половиной года назад провели ICO своего проекта и привлекли примерно 28 миллионов евро (как в обычных деньгах, так и в криптовалюте), на сегодня не могут предъявить особых результатов. Стоимость проданных в ходе ICO (см. справку ниже) токенов упала более чем на 90 процентов. Выдача компании лицензии банковского платежного агента все еще рассматривается бельгийскими инстанциями. В этом году, наконец, планируется вывод на рынок приложения для управления финансами, которое компания начала разрабатывать вместо банка. И хотя у руководства фирмы есть объяснение, почему они перестали заниматься проектом банка, терпение одного из владельцев токенов Polybius лопнуло.