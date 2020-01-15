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Финская фирма покупает эстонского производителя контейнеров

Руководитель действующего в Йыгевамаа возле Авинурме производителя мусорных контейнеров Birger Алексей Мяннисте (слева) и руководитель по логистике и закупкам Кайдо Кууск. Фото: Вяйну Розенталь

Эстонский производитель металлических контейнеров Birger войдет в концерн финской семейной компании Fincumet Group, пишет новостное агентство STT.

Fincumet сообщила, что Birger - крупнейший производитель контейнеров Северной Европы. Birger находится в Авенурме, на предприятии работает 200 человек, оборот Birger в 2019 году был примерно 18 млн евро. Фирма изготавливает контейнеры для стран Северной Европы.