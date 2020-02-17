SEB: эстонская молочная промышленность впечатляет своей эффективностью

У эстонских коров высокий удой. Фото: Андрас Кралла

Как показывает анализ SEB, страны Балтии производят гораздо больше сырого молока, чем требуется им самим, сообщил банк.

За девять месяцев прошлого года производство молока на 80 процентов превысило местные нужды в Латвии, на 70 процентов - в Эстонии и чуть более чем на 50 процентов - в Литве. Финское производство соответствовало спросу, а вот в Швеции отечественное производство оказалось более чем на 10 процентов ниже спроса. Еще острее дефицит молока заметен в южной Европе, где покрывается менее 80 процентов нужд, как рассказал руководитель сельскохозяйственного сектора SEB Андрус Мяги.