Госдума одобрила поправки в Конституцию РФ в окончательном чтении

Нижняя палата российского парламента одобрила в третьем, окончательном чтении поправки в Конституцию.

Фото: Dmitry Feoktistov/TASS/Scanpix

За поправки проголосовали 383 депутата, против - ни одного, воздержались 43 парламентария, сообщает Meduza.

Ко второму чтению, которое прошло днем ранее, 10 марта, было внесено около 390 поправок.

Вчера президент РФ Владимир Путин поддержал поправку, позволяющую обнулить его президентские сроки как действующего главы государства после принятия новой Конституции.

После того, как поправки одобрит верхняя палата парламента, предполагается провести общероссийское голосование. Оно намечено на 22 апреля.

Поправки, предложенные Путиным 15 января:

Ввести приоритет Конституции Российской Федерации над международными договорами.

Ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для председателя правительства, министров и глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей.

Ввести в Конституцию положение о Государственном совете.

Дать право Государственной Думе утверждать председателя правительства, а также по его представлению всех его заместителей и федеральных министров.

Назначать руководителей всех силовых ведомств и региональных прокуроров президентом по итогам консультаций с Советом Федерации.

Изменить требования к президенту: он должен проживать на территории России не менее 25 лет (сейчас не менее десяти лет), не должен быть обладателем иностранного гражданства или вида на жительство не только на момент выборов, но и ранее. Также предлагалось убрать из конституционного ограничения сроков полномочий президента слово «подряд», позволявшее одному и тому же лицу занимать президентский срок более двух сроков при условии, что лишь число последовательных сроков не должно быть более двух.

Дать право Конституционному суду по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания.

Дать Совету Федерации по представлению президента полномочия отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, и при невозможности сохранения статуса судьи.