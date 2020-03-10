Путин согласился обнулить свои президентские сроки
Президент РФ Владимир Путин поддержал поправку, позволяющую обнулить его президентские сроки как действующего главы государства после принятия новой Конституции.
Если Конституционный суд не выступит против, то Путин сможет остаться у власти до 2036 года. Сейчас Путину 67 лет.
Госдума 10 марта рассматривала во втором чтении поправки в Конституцию. В ходе обсуждения слово попросила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Она предложила "или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, или <…> заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией", пишет "Медуза". Путин поддержал это предложение с условием, если его одобрит и Конституционный суд.
Срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 г. Согласно действующей Конституции РФ, он больше не имеет права баллотироваться на пост президента.
В январе президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра России.
Поправки в Конституцию, предложенные президентом России, должны быть вынесены на всенародное голосование.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля.