Путин согласился обнулить свои президентские сроки

Если Конституционный суд не вуступит против, то Путин сможет остаться президентом до 2036 года. Тогда ему будет 83 года. Фото: Reuters/Scanpix

Президент РФ Владимир Путин поддержал поправку, позволяющую обнулить его президентские сроки как действующего главы государства после принятия новой Конституции.

Если Конституционный суд не выступит против, то Путин сможет остаться у власти до 2036 года. Сейчас Путину 67 лет.

Госдума 10 марта рассматривала во втором чтении поправки в Конституцию. В ходе обсуждения слово попросила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Она предложила "или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, или <…> заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией", пишет "Медуза". Путин поддержал это предложение с условием, если его одобрит и Конституционный суд.

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Срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 г. Согласно действующей Конституции РФ, он больше не имеет права баллотироваться на пост президента.

В январе президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра России.

Поправки в Конституцию, предложенные президентом России, должны быть вынесены на всенародное голосование.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля.