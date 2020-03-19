Для работающих в Финляндии жителей Эстонии сделали исключение

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас отдал распоряжение, которое разрешает маятниковую миграцию в рабочих целях тем людям, которые постоянно живут в Эстонии, но работают в Финляндии.

Фото: Raul Mee

В соответствии с новым распоряжением премьер-министра, живущие в Эстонии, но работающие в Финляндии люди смогут приезжать в Эстонию без 14-дневного карантина, если у них отсутствуют симптомы болезни.

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В распоряжение добавили также ограничение, в соответствии с которым между Эстонией и Финляндией можно ездить только раз в семь дней, то есть возвращаться в Эстонию можно не чаще, чем раз в неделю.

Под рабочим местом подразумевается как работа на основании трудового договора, так и трудового подряда, а также работа в качестве госчиновника в трактовке эстонского законодательства и его эквивалента в финском законодательстве.

Финляндия сообщила 18 марта, что со своей стороны разрешает трудовую маятниковую миграцию. Такое же решение принял и Ратас, чтобы сделать возможной маятниковую миграцию и на финском направлении, если место жительства лица, по данным регистра народонаселения, находится в Эстонии, а рабочее место – в Финляндии.

Распоряжение правительства (на эстонском языке):

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Дополнено 20.03.2020 в 10:15.

Финляндия, в свою очередь, решила отказаться от разрешения маятниковой миграции для жителей Эстонии, запрет вступает в силу в полночь воскресенья, 22 марта. Решение Финляндии касается всех людей, постоянное место жительства которых зарегистрировано в Эстонии, но рабочее место находится в Финляндии. Они могут выехать из Финляндии, но не смогут с 22 марта въехать в Финляндию даже при наличии заключенного с финским работодателем трудового договора.

Граждане Эстонии, постоянное место жительства которых зарегистрировано в Финляндии, по-прежнему смогут въехать в Финляндию и после 22 марта, но после этого им придется провести 14 дней в карантине.