Россия и Беларусь договорились о кредите в 500 млн долларов

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров в Сочи. Фото: Sergei Ilyin/Kremlin Pool, Scanpix

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров в Сочи договорились о предоставлении Минску кредита в размере 500 млн долларов США (в пересчете - 410 млн евро), пишет DW.

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Правительство России в декабре 2020 года одобрило предоставление Беларуси кредита в 1 млрд долларов США для погашения и обслуживания белорусского госдолга. Первый транш в 500 млн долларов был переведен Минску в том же месяце.

Теперь президент РФ Путин обсудил в Сочи с правящим в Беларуси Лукашенко второй транш.

По сведениям Telegram-канала "Пул Первого", который связывают с пресс-службой Лукашенко, вопрос о перечислении средств "окончательно решен".