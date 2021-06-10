С этой недели иностранные перевозчики не могут выехать из России, не уплатив штраф

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С 7-го июня иностранные транспортные средства, осуществляющие грузовые или пассажирские перевозки, не смогут покинуть территорию России, если за ними числятся неоплаченные штрафы.

В пункте пропуска каждое иностранное транспортное средство, осуществляющее грузовые или пассажирские перевозки, будут проверять на наличие непогашенных штрафов: как за нарушения режима труда и отдыха, невнесение платы в систему «Платон», превышение весогабаритных параметров и т.п., так и за несоблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу, остановку в неположенном месте и так далее, сообщает trans.ru.

Если такие штрафы будут обнаружены, то перевозчика не выпустят из страны до тех пор, пока они не будут оплачены.

Речь идет именно о штрафах, зафиксированных за конкретным автомобилем, а не за перевозчиком или транспортной компанией вообще, отмечает издание.