Boeing и Airbus: ЕС и США договорились о прекращении торгового спора

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Брюссель и Вашингтон договорились до 2026 года разрешить спор вокруг субсидий американской компании Boeing и её европейскому конкуренту Airbus, которые обе стороны считают неправомерными, пишет Deutsche Welle.

Так, в следующие пять лет ЕС и США откажутся от применения штрафных пошлин, которые они ранее ввели в отношении друг друга.

"Стороны будут стремиться к преодолению затянувшихся разногласий, чтобы предотвратить возможные судебные тяжбы и обеспечить равные условия для наших авиапроизводителей", - cообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Вот уже на протяжении 17 лет Вашингтон и Брюссель обвиняют друг друга в неправомерном оказании госпомощи корпорациям Boeing и Airbus. С 2018 года Евросоюз и США вводили взаимные штрафные пошлины, которые коснулись продовольственных товаров, услуг и многого другого.