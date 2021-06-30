Александра Матвеева • 30 июня 2021 в 13:38
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Экспорт ABB AS в 2020 году вырос на 8%
Экспорт эстонского предприятия ABB AS, ведущего деятельность в области энергетики и автоматизации, в 2020 году вырос на 8%. В то же время доход от продаж компании и объем заказов снизились.
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