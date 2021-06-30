Экспорт ABB AS в 2020 году вырос на 8%

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Экспорт эстонского предприятия ABB AS, ведущего деятельность в области энергетики и автоматизации, в 2020 году вырос на 8%. В то же время доход от продаж компании и объем заказов снизились.