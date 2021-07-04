Арно Кютт – об убытках Cleveron: результаты были ожидаемыми

Руководитель Cleveron Арно Кютт. Фото: Andras Kralla

Эстонская компания Cleveron, разрабатывающая посылочные автоматы и роботов-курьеров, в прошлом году потеряла 80 процентов оборота, а ее убыток составил несколько миллионов евро. По словам главы компании Арно Кютта, такие результаты были ожидаемым, и в этом году дела у фирмы идут намного лучше.

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Кютт отмечает – он был готов к плохим результатам за прошлый год, но в этом году настроен оптимистичнее: «Благодаря продолжающемуся росту электронной торговли, вакцинации и ослаблению связанных с магазинами ограничений, 2021 год был успешен для нас, и мы видим, что рост продолжается».

Глава Cleveron рассказывает, что в год коронакризиса компания расширила дилерскую сеть по всему миру, а также обзавелась новыми клиентами среди розничных сетей, таких как Bilka в Дании, Woolworths в Австралии и Countdown в Новой Зеландии.

«В качестве препятствий мы, определенно, видим сохраняющиеся ограничения на поездки, которые затрудняют установку нашей техники. Как и на все другие компании, на нас также влияют неопределенность и трудности с поставками в глобальной цепочке поставок», - добавил Кютт.

Согласно годовому отчету компании, в 2020 году выручка от продаж Cleveron снизилась до 13,1 миллиона евро, хотя годом ранее этот показатель составлял более 66 миллионов. Cleveron закончил год с убытком в 5,3 млн евро, при этом годом ранее его чистая прибыль составляла 12,8 млн евро.

Руководство объясняет трудности компании пандемией: хотя ситуация благоприятна для электронной коммерции, ограничения на поездки не позволяют Cleveron продавать свои продукты новым и существующим клиентам в разных регионах мира, потому что «установка продукта практически невозможна», указано в отчете.

Кроме того, многие клиенты приостановили инвестиции и работу своих торговых точек, отмечают в компании.