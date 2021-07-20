dv.ee • 20 июля 2021 в 5:23
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Автомобильная Промышленность

Финский автозавод наладит производство электромобилей

На автозаводе в финском городе Уусикаупунки будут производить электромобили по голландскому прототипу, сообщает YLE.

Прототип электрокара Lightyear One  Фото: Lightyear

Предприятие Valmet Automotive заключило предварительные договоренности с автопроизводителем Lightyear из Нидерландов, пишет YLE.

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