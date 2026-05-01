01.05.26, 14:03 ЕС заморозил выплаты Сербии из-за ситуации в судебной системе Европейский союз временно приостановил выплаты Сербии из европейского фонда развития из-за ситуации в судебной системе страны. Об этом в четверг, 30 апреля, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, выступая с лекцией во Фрибурге в Швейцарии.

«В настоящее время мы приостановили выплаты Сербии из фонда развития, поскольку в стране наблюдается отход от европейских норм в судебной системе», – сказала Кос. По ее словам, финансирование не будет возобновлено до тех пор, пока Белград не исправит ситуацию, передает DW.

10 апреля онлайн-издание Politico писало, что Еврокомиссия рассматривает возможность лишить Сербию до 1,5 млрд евро средств ЕС из-за отката страны назад в демократическом плане и тесных связей с Россией.

Сербия начала переговоры о вступлении в Евросоюз в 2014 году. В связи с этим страна получила право на финансовую помощь для проведения правовых реформ. В публикации Politico отмечалось, что решение лишить Сербию выплат еще больше осложнит процесс расширения ЕС, когда такие страны, как Украина и Черногория, стремятся как можно скорее присоединиться к Евросоюзу, а влиятельные страны, в частности Франция, призывают к осторожности в этом вопросе.

30 апреля Politico также сообщило, что ускоренное вступление Украины в ЕС до проведения необходимых реформ не состоится из-за подобных опасений. Вместе с тем в Евросоюзе рассматривают возможность предоставить Киеву на период до присоединения ряд экономических и политических преимуществ, включая более широкий доступ к единому европейскому рынку и более активное участие в программах и институтах ЕС.