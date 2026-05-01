Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,14%318,2
  • OMX Riga−1,16%877,08
  • OMX Tallinn0,04%2 121,41
  • OMX Vilnius0,06%1 444,64
  • S&P 5001,02%7 209,01
  • DOW 301,62%49 652,14
  • Nasdaq 0,89%24 892,31
  • FTSE 100−0,55%10 321,43
  • Nikkei 2250,38%59 513,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,92
ЕС заморозил выплаты Сербии из-за ситуации в судебной системе

Европейский союз временно приостановил выплаты Сербии из европейского фонда развития из-за ситуации в судебной системе страны. Об этом в четверг, 30 апреля, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, выступая с лекцией во Фрибурге в Швейцарии.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос
  • Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос
  • Foto: Alexandros Michailidis
«В настоящее время мы приостановили выплаты Сербии из фонда развития, поскольку в стране наблюдается отход от европейских норм в судебной системе», – сказала Кос. По ее словам, финансирование не будет возобновлено до тех пор, пока Белград не исправит ситуацию, передает DW.
10 апреля онлайн-издание Politico писало, что Еврокомиссия рассматривает возможность лишить Сербию до 1,5 млрд евро средств ЕС из-за отката страны назад в демократическом плане и тесных связей с Россией.
Сербия начала переговоры о вступлении в Евросоюз в 2014 году. В связи с этим страна получила право на финансовую помощь для проведения правовых реформ. В публикации Politico отмечалось, что решение лишить Сербию выплат еще больше осложнит процесс расширения ЕС, когда такие страны, как Украина и Черногория, стремятся как можно скорее присоединиться к Евросоюзу, а влиятельные страны, в частности Франция, призывают к осторожности в этом вопросе.

30 апреля Politico также сообщило, что ускоренное вступление Украины в ЕС до проведения необходимых реформ не состоится из-за подобных опасений. Вместе с тем в Евросоюзе рассматривают возможность предоставить Киеву на период до присоединения ряд экономических и политических преимуществ, включая более широкий доступ к единому европейскому рынку и более активное участие в программах и институтах ЕС.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026