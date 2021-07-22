Финляндии удалось избежать волны банкротств предприятий

Господдержка и отсрочка выплат по задолженностям помогли избежать волны банкротств предприятий в Финляндии во время коронакризиса, передает YLE.

Хельсинки летом (иллюстративное фото) Фото: Alexander Demianchuk, TASS

Многие в стране опасались массовых банкротств частных компаний, вызванных ограничительными мерами, однако, как показывает статистика, эти опасения не оправдались, информирует YLE.

Финские эксперты даже считают, что, вероятно, массовых банкротств вообще удастся избежать.

В первом полугодии 2021 года в Финляндии было зафиксировано менее 1300 банкротств - эта цифра ниже, чем в прошлом и позапрошлом годах.

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Остаться на плаву многим финским компаниям помог временный закон, который затруднил процедуру банкротств по требованию кредиторов.

Действие этого закона закончилось в январе. Ему на смену пришел действующий до осени временный закон, который не позволяет кредиторам требовать банкротства из-за трудностей с краткосрочными платежами.

Кроме того компании получили возможность воспользоваться более гибкими правилами по налоговым расчетам.

"Если ситуация не сильно изменится, то большинство компаний смогут, в той или иной мере, рассчитаться с кредиторами", - цитирует YLE слова представителя налоговой службы страны Туомаса Хурскайнена.

"Похоже, что массовых банкротств не будет. Конечно, при условии, что эпидемиологическая ситуация резко не ухудшится", - полагает главный экономист Центральной торговой палаты Финляндии Маури Котамяки.