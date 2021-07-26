Департамент конкуренции обеспокоен устойчивостью отопления в Нарве

Иллюстративное фото. Нарва. Фото: Shutterstock

Департамент конкуренции обеспокоен устойчивостью центрального отопления в Нарве и призывает госкомпанию Eesti Energia подготовить публичный конкурс по поиску нового отопительного решения в приграничном городе, пишет rus.err.ee.

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"Если посмотреть климатическую программу Европейской комиссии, то становится ясно, что у использования ископаемого топлива в Нарве нет большой перспективы, поэтому Eesti Energia должна уже сегодня предпринять шаги и составить точные планы о том, что произойдет в перспективе пяти-шести лет", - сказал Отс.

По его мнению, следует быстро приступить к разработке условий конкурса, чтобы найти альтернативы сланцу и экологичное отопительное решение, поскольку времени для этого будет оставаться все меньше.

"Планирование крупных производственных единиц занимает не менее пяти лет и чтобы предложения поступили от как можно большего числа предприятий, уже сейчас настало подходящее время для объявления конкурса", - пояснил гендиректор департамента.

По оценке председателя правления Общества силовых станций и центрального отопления Эстонии (Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing) Андреса Таукара, предлагающие услугу центрального отопления фирмы были бы весьма заинтересованы в выходе на нарвский рынок, а заменой сланца могла бы стать древесная щепа.