В России процветает торговля фальшивыми сертификатами о вакцинации

Продажа поддельных сертификатов о вакцинации стала самым популярным видом мошенничества в России во время пандемии, сообщает "Коммерсант".

Вакцинация в Москве (иллюстративное фото) Фото: Sergei Karpukhin, TASS

Согласно результатам исследования международной компании Group-IB, на первом месте среди мошенничеств в России сегодня - продажа поддельных сертификатов о вакцинации, информирует "Коммерсант".

На втором - поддельные результаты PCR-тестов и тестов на антитела, на третьем - недавно отмененные QR-коды для посещения ресторанов и кафе.

Как отмечают эксперты компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, продажи фальшивых сертификатов обычно сопровождаются внесением заказчика в реестр вакцинированных от коронавируса.

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"Стоимость справки с внесением в реестр вакцинированных варьируется от 3 до 30 тысяч рублей и изготавливаются около трех недель. Другие справки, не требующие внесения в реестр, стоят от 1 тысячи до 4 999 тысяч рублей. В среднем такой документ изготавливается за сутки", - пишет издание.

Стоимость фальшивого PCR-теста составляет от 500 до 4 тысяч рублей (примерно от 5.70 до 46 евро), тогда как стоимость фейкового QR-кода - от 999 до 3 тысяч рублей (примерно от 11.50 до 34.50 евро).

Большая часть подобных предложений распространяется на российских теневых форумах и в Telegram-каналах. Как правило, мошенники обещают покупателю прислать готовый "документ" курьером или заказным письмом.