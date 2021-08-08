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Из-за сильного ветра цены на электричество упали почти до нуля

В воскресенье утром цены на бирже Nord Pool упали до 0,04 евро за мегаватт-час - этому способствовал сильный ветер, в результате чего выработка электроэнергии ветрогенераторами достигла максимума, сообщает Äripäev.

Ветрогенераторы (иллюстративное фото) Фото: Лийз Трейманн

В шесть часов утра цена за мегаватт-час составляла 0,04 евро, в три часа утра - 0,67 евро за мегаватт-час, информирует Äripäev.