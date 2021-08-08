dv.ee • 8 августа 2021 в 8:10
Новости
Только для подписчиков
Коронавирус

Зафиксировано 126 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Эстонии был сделан 2881 первичный тест на коронавирус, из них 126 тестов (или 4,4%) дали положительный результат, сообщает Департамент здоровья.

Центр вакцинации в Тарту (иллюстративное фото)  Фото: Лийз Трейманн

Показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составляет 197,2 случая на 100 000 жителей.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Коронавирус
    Кризис
    Медицина
    Здоровье
    Эстония
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи