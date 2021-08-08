Зафиксировано 126 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Эстонии был сделан 2881 первичный тест на коронавирус, из них 126 тестов (или 4,4%) дали положительный результат, сообщает Департамент здоровья.

Центр вакцинации в Тарту (иллюстративное фото) Фото: Лийз Трейманн

Показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составляет 197,2 случая на 100 000 жителей.