На границе Латвии с Беларусью может быть объявлена чрезвычайная ситуация

Нарушителей на латвийско-белорусской границе, пытающихся проникнуть на территорию ЕС, ловят уже десятками. Глава МВД Латвии предлагает объявить в приграничных районах чрезвычайную ситуацию, сообщает портал общественного вещания Латвии LSM.lv.

Латвийский пограничный контроль (иллюстративное фото) Фото: Edijs Palens, Xinhua via ZUMA Wire

Согласно данным латвийской погранохраны, в минувшую субботу на границе с Беларусью было поймано 39, в воскресенье - 35, в понедельник — 140 нелегалов, передает LSM.lv.

В общей сложности с 6 августа латвийские пограничники задержали на границе с Беларусью 278 нелегальных мигрантов. Пограничные патрули приведены в состояние повышенной готовности.

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева предлагает объявить чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе, чтобы защитить внешнюю границу ЕС от потока нелегальной миграции.

Если правительство Латвии согласится на такой шаг, чрезвычайная ситуация может быть объявлена на части территории Аугшдаугавского и Краславского краев.

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Кроме того, латвийская пограничная охрана получит больше полномочий по задержанию и возвращению нелегалов на территорию Беларуси.

Министр внутренних дел Латвии намерена представить план действий по укреплению границы. В частности, сухопутную границу Латвии планируется оборудовать современными системами слежения.

Национальные вооруженные силы уже направили наземную охрану к восточной границе Латвии для усиления мер по сдерживанию нелегальной иммиграции.