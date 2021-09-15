  • Поделиться:

    Зафиксировано 525 новых случаев коронавируса

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии был сделан 6071 первичный тест на коронавирус, 525 тестов дали положительный результат.

    Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 422 случая на 100 000 жителей.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    Союз топливных фирм: повышение акциза вытеснит эстонских перевозчиков с рынка
    Levikom просит кредиторов о санации
    Министр торговли США: Эстония способна предложить больше, чем низкие налоги
    Инвестор
    LHV заработал 5 млн прибыли в августе
    Прибыль LHV Group в августе составила 5 миллионов евро. Об этом компания сообщила фондовой бирже.
    Прибыль LHV Group в августе составила 5 миллионов евро. Об этом компания сообщила фондовой бирже.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Рекордные цены на газ и углеродный рынок - звенья одной цепи
    Цены на природный газ бьют новые рекорды. Прошлогодний кризис доставок североамериканского сжиженного природного газа дал о себе знать сейчас, ведь индустрии нужно время, чтобы восстановиться. Тем временем, цены на американских хабах растут, что тем более не стимулирует американские компании вкладывать в экспорт. Растет и спрос в Азии, который привел к рекордным ценам на газ в регионе, пишет эксперт по энергетике Андрей Белый.
    Цены на природный газ бьют новые рекорды. Прошлогодний кризис доставок североамериканского сжиженного природного газа дал о себе знать сейчас, ведь индустрии нужно время, чтобы восстановиться. Тем временем, цены на американских хабах растут, что тем более не стимулирует американские компании вкладывать в экспорт. Растет и спрос в Азии, который привел к рекордным ценам на газ в регионе, пишет эксперт по энергетике Андрей Белый.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение