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    Эксперт: Европа столкнулась с кризисом минеральных ресурсов

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Жизненные стандарты населения и зеленая революция вынуждают ученых, политиков и компании искать решения для обеспечения надежной цепи сырьевых поставок. Уже сегодня Европа сталкивается с кризисом минеральных ресурсов, но при этом исследуя земные недра и ища новые месторождения, необходимо повышать осведомленность людей о принципах циклической экономики, отмечают в Институте геологии Таллиннского Технического университета.

    Чтобы понять, сколько сырья земных недр мы используем в течение своей жизни, Вейко Кару - глава факультета горного дела и технологий добычи полезных ископаемых Института геологии Таллиннского Технического университета – рекомендует всем осмотреться в своем доме. «Почти в каждом доме есть холодильник, плита, духовка, кофеварка, чайник, стиральная машина, телевизор, смартфон и т.д.», - перечисляет Кару техническое оборудование, которое люди используют в повседневной жизни. А также это одежда и обувь, спортивные товары, транспортные средства - от велосипедов до автомобилей, мебель, бытовая химия.
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