Эксперт: Европа столкнулась с кризисом минеральных ресурсов

Жизненные стандарты населения и зеленая революция вынуждают ученых, политиков и компании искать решения для обеспечения надежной цепи сырьевых поставок. Уже сегодня Европа сталкивается с кризисом минеральных ресурсов, но при этом исследуя земные недра и ища новые месторождения, необходимо повышать осведомленность людей о принципах циклической экономики, отмечают в Институте геологии Таллиннского Технического университета.
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