19 октября 2021 в 13:07









Суд признал Оливера Крууда банкротом

Оливер Крууда. Фото: Liis Treimann

Тартуский уездный суд признал во вторник бизнесмена Оливера Крууда банкротом.

Крууда был признан банкротом по заявлению, которое в мае этого года подала в суд компания Best Idea OÜ, принадлежащая Марселю Вихманну. Фирма обратилась в суд в связи с неуплатой Крууда задолженности в размере 15 млн евро, присужденной ей ранее судом, сообщает rus.err.ee.

Согласно поданному фирмой Вихманна заявлению, Крууда с целью уклониться от выполнения обязательств скрывался и провел отчуждение всего своего имущества. Фирма Крууда AS Rubla, которая раньше носило наименования Tallinna Piimatööstuse AS и Tere AS, с 2015 года находилась в процессе ликвидации и к настоящему моменту обанкротилось.

Напомним, в июне коллегия по уголовным делам Таллиннского окружного суда признала бывшего главу и совладельца молокоперерабатывающего предприятия Tere Оливера Крууда виновным в совершении преступления в эпизоде, связанном с умышленным предоставлением ложной информации в декларациях Tere AS по налогу с оборота за март и май 2015 года.