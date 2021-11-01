Эстония на первом месте в мире по уровню заболеваемости COVID-19
Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann
Эстония вышла на первое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19 за последние семь дней. На втором месте находится Латвия, на пятом – Литва, пишут Meditsiiniuudised.
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