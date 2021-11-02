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    Предприниматели: из-за пособий безработные отказываются от работы

    Иллюстративное фото.Фото: Raul Mee

    Торгово-промышленная палата в последнее время получает от предприятий все больше информации о случаях, когда безработные не соглашаются на предложения о трудоустройстве, поскольку выплачиваемые им компенсации по безработице не мотивируют их быстро возвращаться к работе.

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    10 сентября 2021
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    Пособие по безработице, размер которого составляет 292 евро в месяц, получают около 9000 человек. Еще около четверти всех безработных получают так называемое страховое возмещение по безработице, средний размер которого в сентябре составлял порядка 500 евро, пишет rus.err.ee.
    По словам главы отдела выработки политики и юридических вопросов Торгово-промышленной палаты Марко Удраса, безработные отказываются выходить на работу из-за высоких пособий – люди отказываются от работы в различных секторах: гостиничный бизнес, общепит, торговля, а также обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.
    В Кассе по безработице же подчеркивают, что ситуация неоднозначна. "Мы много слышим о том, что безработные получают страховое возмещение, и что из-за него они якобы не готовы принять новую работу, но мы всегда должны помнить, что человек, получающий возмещение, ранее получал зарплату, которая была выше, чем это пособие", - прокомментировала заведующая отделом услуг для работников и работодателей Кассы по безработицы Катрин Лийваметс.

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