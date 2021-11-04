Новости

Ярослав Тавгень

4 ноября 2021 в 9:20 Поделиться:









Дмитрий Шеволдаев: нам нужен «зелёный переход», а не «зелёная революция»

Специалист KPMG по энергетическому сектору Дмитрий Шеволдаев (слева). Фото: Marko Mumm

Специалист KPMG по энергетическому сектору Дмитрий Шеволдаев рассказал на «Эстонском деловом форуме 2022» о том, какие последствия для будущего будет иметь «зелёный поворот».

Шеволдаев полагает, что «зелёный поворот» назрел давно. Он аргументирует это тем, что отчёт Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) показал, что деятельность человека привела к повышению средней температуры на планете на 1%, и если всё пройдёт в том же духе, то к 2100 году температура повысится на 6%.