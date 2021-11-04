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dv.ee

4 ноября 2021 в 10:31 Поделиться:









Кюннап: Порро сказала, что Центристской партии надо дать 100 000 евро

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla/Äripäev

Обвиняемый в незаконном финансировании Центристской партии бизнесмен Мартин Кюннап рассказал в четверг на заседании в Харьюском уездном суде, что изначально от него просили передать политической силе 100 000 евро.

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По словам Кюннапа, деньги для партии у него просила Каталина Порро, которая якобы имеет связи в руководстве политической силы – взамен Порро обещала, что Кюннапу помогут разрешить вопрос с его бизнес-проектом по застройке недвижимости у ипподрома в Таллинне, пишет rus.err.ee.

Кюннап утверждает, что не хотел платить и его не устраивала требуемая сумма, однако позднее он все же решил заплатить 50 000 евро партии, а еще 20 000 евро - самой Каталине Порро.

Деньги партии были перечислены со счета его бывшей спутницы жизни Яны-Хелен Юхасте, поскольку, по словам Кюннапа, Порро попросила его найти человека, с чьего счета можно было бы перечислить пожертвование.

«Что было бы если я не заплатил? Порро сказала, что чиновники уже проделали работу, и если я не заплачу, то проект будет остановлен», - добавил Кюннап.

Напомним, согласно обвинению, предприниматель Мартин Кюннап передал члену Центристской партии Каталине Порро 20 000 евро, чтобы та использовала свое влияния для получения выгодного для предпринимателя строительно-правового решения, связанного с девелопментом жилого проекта на Таллиннском ипподроме.

Мартин Кюннап признал свою вину, Каталина Порро - нет. Яна-Хелен Юхасте заявила, что согласна с озвученными в обвинительном заключении обвинениями в свой адрес, однако прямо на вопрос о том, признает ли он себя виновной, Юхасте не ответила.