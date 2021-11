Новости

dv.ee

12 ноября 2021 в 8:44 Поделиться:









Спортивные и фитнес-клубы просят правительство о субсидиях на 30 млн евро

Руководители фитнес-клубов и спортивных клубов Эстонии обратились с открытым письмом к премьер-министру страны Кае Каллас, в котором просят правительство вмешаться в ситуацию и поддержать субсидиями спортивные учреждения, серьезно пострадавшие в результате введения коронавирусных ограничений. По их оценке, отрасли требуется по меньшей мере 30 миллионов евро дотаций.

Тренажерный зал (иллюстративное фото). Фото: Рауль Меэ

В числе подписавших открытое письмо премьер-министру - исполнительный директор и член правления My Fitness AS Тийна Отса, член правления My Fitness AS и Gym Eesti OÜ Эркки Торн, член правления 24-7 fitnessklubi OÜ Андрус Муруметс, исполнительный директор Lasnamäe Spordikeskus OÜ Мяртен Тамла и многие другие руководители отрасли.