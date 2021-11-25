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dv.ee

25 ноября 2021 в 9:20 Поделиться:









Зафиксировано 619 новых случаев коронавируса, умерли 10 человек

За минувшие сутки было сделано 5627 первичных тестов на коронавирус, 619 из них дали положительный результат. 400 человек из новых инфицированных (64,6%) не имели прививки.

Вакцинация от коронавируса (иллюстративное фото). Фото: ANDREJ IVANOV, AFP

Как сообщает Департамент здоровья, за сутки от коронавируса скончались 10 человек в возрасте от 72 до 92 лет.