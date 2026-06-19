Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,2%307,75
  • OMX Riga−0,24%900,07
  • OMX Tallinn0,04%2 098,52
  • OMX Vilnius0,55%1 447,56
  • S&P 5001,08%7 500,58
  • DOW 300,14%51 564,7
  • Nasdaq 1,91%26 517,93
  • FTSE 100−0,26%10 372,54
  • Nikkei 2250,28%71 250,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%83,89
  • OMX Baltic0,2%307,75
  • OMX Riga−0,24%900,07
  • OMX Tallinn0,04%2 098,52
  • OMX Vilnius0,55%1 447,56
  • S&P 5001,08%7 500,58
  • DOW 300,14%51 564,7
  • Nasdaq 1,91%26 517,93
  • FTSE 100−0,26%10 372,54
  • Nikkei 2250,28%71 250,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%83,89

Эстонский завод американской биржевой компании увеличил оборот и забирает у китайцев часть производства

Производитель электроники для автопрома Stoneridge Electronics в прошлом году увеличил оборот и готовится в ближайшее время расширить производство.
Руководитель Stoneridge Electronics Надежда Дементьева.
  • Руководитель Stoneridge Electronics Надежда Дементьева.
  • Foto: Raul Mee
Роль эстонского завода в глобальном концерне электроники усиливается, отметила руководитель компании Надежда Дементьева.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 06.03.25, 15:08
«Грустно и запутанно». Экспортирующие в США эстонские компании с тревогой следят за угрозами Трампа
Экспортирующим в США эстонским компаниям сложно реагировать на угрозы Трампа ввести пошлины в отношении ЕС – информации нет, и все зависит от настроения одного человека.
Эпицентр
  • 21.11.25, 09:07
Безработные топ-менеджеры: «Давление огромное – почему ты еще не работаешь?»
Трое бывших топ-менеджеров рассказывают о жизненных уроках
Что делает топ-менеджер, когда теряет работу? Трое руководителей, которые сейчас находятся в свободном полете, рассказывают свои истории.
Новости
  • 22.12.24, 15:19
Промышленники: подход Эстонии к ценам на электроэнергию может быть роковой ошибкой
В отличие от одного из основных конкурентов – Финляндии, в Эстонии цена на электроэнергию не рассматривается как часть надежности электроснабжения. Однако, чтобы сохранить и привлечь промышленность в Эстонию, это необходимо изменить, считают промышленники.
Новости
  • 14.01.26, 14:12
Новая оборонная компания, основанная создателями Skeleton и Frankenburg, наняла опытного топ-менеджера
Бывший руководитель электронной промышленной компании Stoneridge Electronics Ардо Асперк, который летом неожиданно лишился должности, в декабре вошел в правление недавно созданной эстонской оборонной компании Wehold OÜ, следует из данных Infopank.
  • KM
Content Marketing
  • 25.05.26, 15:19
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.

Самые читаемые

1
Новости
  • 17.06.26, 11:54
Отт Тянак покупает новое здание таллиннского представительства Amserv
2
Новости
  • 16.06.26, 16:05
Топ-менеджер, присвоивший сотни тысяч евро у Electrolux Eesti, признан виновным
3
Новости
  • 17.06.26, 17:17
Завод атмосферных газов, который строится под Нарвой, перейдет под управление ИИ
4
Новости
  • 15.06.26, 14:32
Компания Leonhard Weiss построит в Ласнамяэ тоннель за 10 млн евро
5
Новости
  • 17.06.26, 06:00
Короли какао-логистики третий год теряют в прибыли: «Все предприятия Эстонии лишились преимуществ»
6
Новости
  • 18.06.26, 17:05
Компании одна за другой отказываются от денег Фонда справедливого перехода. Под вопросом – крупная инициатива на 39 млн евро

Последние новости

Биржа
  • 19.06.26, 16:07
Таллиннская биржа окончательно прекращает торговлю акциями Robus
Биржа
  • 19.06.26, 14:57
Binance может лишиться права обслуживать клиентов в ЕС
Новости
  • 19.06.26, 14:44
TV3 обвиняет продюсера и его компаньона в выводе крупных сумм
Биржа
  • 19.06.26, 12:33
FT: SpaceX намерена привлечь 20 млрд долларов за счет облигаций
Новости
  • 19.06.26, 11:29
Департамент статистики вновь ошибся: цены на квартиры выросли в разы меньше
Обновлено
Новости
  • 19.06.26, 11:09
Эстонский завод американской биржевой компании увеличил оборот и забирает у китайцев часть производства
Новости
  • 19.06.26, 10:15
Бизнесмен Вячеслав Леэдо отправится за решетку на два месяца
Новости
  • 19.06.26, 09:20
Департамент статистики: цены на квартиры за год подскочили на 15%
Данные оказались неверными

Сейчас в фокусе

Трейдер Игорь Дорошенко предупредил, что на американском фондовом рынке вскоре может начаться более серьезная коррекция.
Биржа
  • 18.06.26, 11:39
Дорошенко видит в секторе ПО редкую возможность для покупки. «Я ждал этого пять лет»
По словам председателя правления LAU Infra Group Вилниса Витковскиса, он рад, что находится внутри процесса IPO, а не критикует его со стороны.
Интервью
  • 18.06.26, 06:00
Первая госкомпания Латвии выходит на биржу: «У нас нет срочной потребности в деньгах»
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс взял инициативу в свои руки и созвал лидеров партий, чтобы выработать политическое соглашение о сдерживании госдолга.
Новости
  • 18.06.26, 08:27
Сокращения, потолок долга и налоговый фестиваль: политики обещают привести госфинансы в порядок
Один из продуктов завода Elme Messer Gaas – жидкий азот. На церемонии закладки краеугольного камня его использование постарались показать максимально эффектно – с помощью мороженого.
Новости
  • 17.06.26, 17:17
Завод атмосферных газов, который строится под Нарвой, перейдет под управление ИИ
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Новости
  • 21.10.23, 14:09
Эксперты: правительство верстает госбюджет так, словно на дворе 2006 год
Бывший министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало теперь входит в правление компании Fibrecta OÜ, которая получила поддержку из Фонда справедливого перехода.
Новости
  • 18.06.26, 17:05
Компании одна за другой отказываются от денег Фонда справедливого перехода. Под вопросом – крупная инициатива на 39 млн евро
Логистический терминал семьи Голинских в Мууга.
Новости
  • 17.06.26, 06:00
Короли какао-логистики третий год теряют в прибыли: «Все предприятия Эстонии лишились преимуществ»
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания
  • KM
Content Marketing
  • 25.05.26, 15:19
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026