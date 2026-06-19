Эстонский завод американской биржевой компании увеличил оборот и забирает у китайцев часть производства

В отличие от одного из основных конкурентов – Финляндии, в Эстонии цена на электроэнергию не рассматривается как часть надежности электроснабжения. Однако, чтобы сохранить и привлечь промышленность в Эстонию, это необходимо изменить, считают промышленники.
Бывший руководитель электронной промышленной компании Stoneridge Electronics Ардо Асперк, который летом неожиданно лишился должности, в декабре вошел в правление недавно созданной эстонской оборонной компании Wehold OÜ, следует из данных Infopank.
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.