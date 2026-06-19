Эстонский завод американской биржевой компании увеличил оборот и забирает у китайцев часть производства

В отличие от одного из основных конкурентов – Финляндии, в Эстонии цена на электроэнергию не рассматривается как часть надежности электроснабжения. Однако, чтобы сохранить и привлечь промышленность в Эстонию, это необходимо изменить, считают промышленники.