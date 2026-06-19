Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,2%307,75
  • OMX Riga−0,24%900,07
  • OMX Tallinn0,04%2 098,52
  • OMX Vilnius0,55%1 447,56
  • S&P 5001,08%7 500,58
  • DOW 300,14%51 564,7
  • Nasdaq 1,91%26 517,93
  • FTSE 100−0,4%10 358,39
  • Nikkei 2250,28%71 250,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%83,73
  • OMX Baltic0,2%307,75
  • OMX Riga−0,24%900,07
  • OMX Tallinn0,04%2 098,52
  • OMX Vilnius0,55%1 447,56
  • S&P 5001,08%7 500,58
  • DOW 300,14%51 564,7
  • Nasdaq 1,91%26 517,93
  • FTSE 100−0,4%10 358,39
  • Nikkei 2250,28%71 250,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%83,73

Продажи автодомов в Эстонии бьют рекорды

Продажи автодомов в Эстонии переживают настоящий бум, по данным Citadele Leasing, за первые пять месяцев 2026 года объем финансирования таких покупок вырос на 85% по сравнению с прошлым годом, а рынок уже превзошел показатели рекордного 2024 года.
Покупатели воспринимают автодом как способ меньше зависеть от авиакомпаний, цен на билеты и внешних кризисов.
  • Покупатели воспринимают автодом как способ меньше зависеть от авиакомпаний, цен на билеты и внешних кризисов.
  • Foto: Scanpix
Участники рынка объясняют рост сразу несколькими причинами, сначала интерес к автодомам подстегнула пандемия, когда люди начали избегать массового транспорта, а затем добавились геополитическая нестабильность, перебои с авиарейсами и стремление к большей автономности в путешествиях. По словам продавцов, многие покупатели воспринимают автодом как способ меньше зависеть от авиакомпаний, цен на билеты и внешних кризисов, пишет портал Reisijuht.
Если раньше автодома чаще ассоциировались с европейскими пенсионерами, то теперь среди покупателей в Эстонии много молодых семей, предпринимателей и любителей активного отдыхаe, цены на новые модели начинаются примерно от 75 тысяч евро, а премиальные варианты стоят более 200 тысяч евро.
Хотя развитию рынка также помогает то, что лизинговые компании теперь охотнее финансируют такие покупки, поскольку автодома доказали свою ликвидность на вторичном рынке, продавцы советуют будущим владельцам сначала арендовать несколько разных моделей и только потом принимать решение о покупке.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Дмитрий Рыженков недавно получил долгожданный автомобиль из США, но после оформления всех необходимых сертификатов для регистрации в Эстонии его ждал неприятный сюрприз: регистрационный сбор и налог оказались на несколько тысяч евро выше, чем он рассчитывал. Но в отличие от многих других заложников ситуации Дмитрию повезло.
  • 05.05.26, 06:00
Автомобильный налог скрывает дополнительные расходы для владельцев машин из третьих стран
Если пользоваться собственным автомобилем невозможно, стоит запросить у страховой компании компенсацию расходов на сменный автомобиль, однако, чтобы ее получить, может потребоваться весьма подробное обоснование.
  • 27.04.26, 09:29
Автомобиль на замену: правила, о которых многие не знают и которые немногие могут использовать
Пользуйтесь лучше автобусом, сказала страховка пенсионеру
По словам бывшего партнера предпринимателя Евгения Лобача (на фото) Александра Гитермана, Евгений не вернул ему кредит, взятый на четыре месяца. В итоге Гитерман остался должен банку 98 тысяч евро.
  • 09.03.26, 06:00
«Я думал, что он меня не шваркнет»: бывший партнер обвиняет обанкротившегося бизнесмена в новом обмане
Уточнено 13.03 и 20.03.2026
Дом Ханса Виннала на улице Татари, 1 в 1920-х был Меккой для эстонских автомобилистов. Сейчас фасад здания встроен в новое здание бизнес-центра.
  • 27.02.26, 06:00
Бизнесмен первым привез в Эстонию Chevrolet и FIAT, но погиб на пути в Нарву
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?
  • KM
  • 17.06.26, 11:04
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?
Председатель правления Verston Eesti Ярмо Лийвер (слева) и председатель правления Mobire Марек Курс.
  • KM
  • 11.03.26, 11:54
Все больше компаний отказываются от владения автопарком. В чем причина?
Сланцевая промышленность в довоенной Эстонии работала как на местные нужды так и на экспорт. Бензин из сланцевого масла добирался в том числе до бензобаков автомобилей жителей страны. На фото вагон-памятник Riigi Põlevkivitööstuse, цистерна государственного концерна второй половины 1930-х годов рядом с главным зданием VKG в Кохтла-Ярве.
  • 20.03.26, 06:00
Вонь отечества: как бензин из эстонского сланца помогал сдерживать цены на заправках

Самые читаемые

1
Новости
  • 17.06.26, 11:54
Отт Тянак покупает новое здание таллиннского представительства Amserv
2
Новости
  • 16.06.26, 16:05
Топ-менеджер, присвоивший сотни тысяч евро у Electrolux Eesti, признан виновным
3
Новости
  • 17.06.26, 17:17
Завод атмосферных газов, который строится под Нарвой, перейдет под управление ИИ
4
Новости
  • 15.06.26, 14:32
Компания Leonhard Weiss построит в Ласнамяэ тоннель за 10 млн евро
5
Новости
  • 17.06.26, 06:00
Короли какао-логистики третий год теряют в прибыли: «Все предприятия Эстонии лишились преимуществ»
6
Новости
  • 18.06.26, 17:05
Компании одна за другой отказываются от денег Фонда справедливого перехода. Под вопросом – крупная инициатива на 39 млн евро

Последние новости

Новости
  • 19.06.26, 18:02
Продажи автодомов в Эстонии бьют рекорды
  • KM
Content Marketing
  • 19.06.26, 17:58
Отдых, где не нужно ничего организовывать. Саймаа показывает рыбалку в новом свете
Почему все больше руководителей из Эстонии выбирают для отдыха озерный край Саймаа?
Новости
  • 19.06.26, 17:39
Суд признал, что «Либеральные граждане» Эстонии оказывали партиям услуги законно
Новости
  • 19.06.26, 17:29
Сделка состоялась: A. Le Coq купила Värska Originaal
Инвестор Тоомас
  • 19.06.26, 16:59
Инвестор Тоомас: дешевые акции разработчиков ПО ставят меня в тупик
Mнения
  • 19.06.26, 16:54
Делов-то: Трамп качает мир на нефтяных качелях, Москва в огне, а Нарва подбивает цифры
Биржа
  • 19.06.26, 16:07
Таллиннская биржа окончательно прекращает торговлю акциями Robus
Биржа
  • 19.06.26, 14:57
Binance может лишиться права обслуживать клиентов в ЕС

Сейчас в фокусе

Трейдер Игорь Дорошенко предупредил, что на американском фондовом рынке вскоре может начаться более серьезная коррекция.
Биржа
  • 18.06.26, 11:39
Дорошенко видит в секторе ПО редкую возможность для покупки. «Я ждал этого пять лет»
По словам председателя правления LAU Infra Group Вилниса Витковскиса, он рад, что находится внутри процесса IPO, а не критикует его со стороны.
Интервью
  • 18.06.26, 06:00
Первая госкомпания Латвии выходит на биржу: «У нас нет срочной потребности в деньгах»
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс взял инициативу в свои руки и созвал лидеров партий, чтобы выработать политическое соглашение о сдерживании госдолга.
Новости
  • 18.06.26, 08:27
Сокращения, потолок долга и налоговый фестиваль: политики обещают привести госфинансы в порядок
Один из продуктов завода Elme Messer Gaas – жидкий азот. На церемонии закладки краеугольного камня его использование постарались показать максимально эффектно – с помощью мороженого.
Новости
  • 17.06.26, 17:17
Завод атмосферных газов, который строится под Нарвой, перейдет под управление ИИ
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Новости
  • 21.10.23, 14:09
Эксперты: правительство верстает госбюджет так, словно на дворе 2006 год
Бывший министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало теперь входит в правление компании Fibrecta OÜ, которая получила поддержку из Фонда справедливого перехода.
Новости
  • 18.06.26, 17:05
Компании одна за другой отказываются от денег Фонда справедливого перехода. Под вопросом – крупная инициатива на 39 млн евро
Логистический терминал семьи Голинских в Мууга.
Новости
  • 17.06.26, 06:00
Короли какао-логистики третий год теряют в прибыли: «Все предприятия Эстонии лишились преимуществ»
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания
  • KM
Content Marketing
  • 25.05.26, 15:19
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026