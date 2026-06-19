Назад Продажи автодомов в Эстонии бьют рекорды Продажи автодомов в Эстонии переживают настоящий бум, по данным Citadele Leasing, за первые пять месяцев 2026 года объем финансирования таких покупок вырос на 85% по сравнению с прошлым годом, а рынок уже превзошел показатели рекордного 2024 года.

Участники рынка объясняют рост сразу несколькими причинами, сначала интерес к автодомам подстегнула пандемия, когда люди начали избегать массового транспорта, а затем добавились геополитическая нестабильность, перебои с авиарейсами и стремление к большей автономности в путешествиях. По словам продавцов, многие покупатели воспринимают автодом как способ меньше зависеть от авиакомпаний, цен на билеты и внешних кризисов, пишет портал Reisijuht

Если раньше автодома чаще ассоциировались с европейскими пенсионерами, то теперь среди покупателей в Эстонии много молодых семей, предпринимателей и любителей активного отдыхаe, цены на новые модели начинаются примерно от 75 тысяч евро, а премиальные варианты стоят более 200 тысяч евро.

Хотя развитию рынка также помогает то, что лизинговые компании теперь охотнее финансируют такие покупки, поскольку автодома доказали свою ликвидность на вторичном рынке, продавцы советуют будущим владельцам сначала арендовать несколько разных моделей и только потом принимать решение о покупке.