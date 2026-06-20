Президент провозгласил закон об аренде тюрем

Перед летними каникулами Рийгикогу принял ряд законов. Среди прочего еще в пятницу вечером президент провозгласил закон, который позволяет сдавать площади Тартуской тюрьмы в аренду для шведских заключенных.
По провозглашенному президентом закону, в эстонских тюрьмах можно будет размещать заключенных, приговоренных судом иностранного государства к лишению свободы, если с этим государством заключен соответствующий международный договор. На основании такого договора с августа в Тартускую тюрьму будут доставлять шведских заключенных.
Foto: Airika Harrik/ERR/Scanpix
Вчера президент Алар Карис одобрил четыре закона, которые касаются уголовного права, организации работы тюрем, системы государственных закупок и снижения административной нагрузки на предпринимателей.
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Пустующие места в Тартуской тюрьме могут вскоре заполниться шведскими заключенными. По словам министра юстиции и цифрового развития Лийзы Пакоста, в Эстонию будут привозить заключенных с низким уровнем риска – в основном преступников, совершивших убийство в состоянии аффекта, насильников и экономических преступников.
Крупные бизнесмены Урмас Сыырумаа и Йоаким Хелениус не видят ничего плохого в планах государства привезти несколько сотен шведских заключенных в тартускую тюрьму, и они видят в приватизации эстонских тюрем возможность для бизнеса.
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