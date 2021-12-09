Рийгикогу принял закон, меняющий порядок назначения алиментов

Электроэнергия по 1000 евро за мегаватт-час: это не предел, может быть и хуже

Биржевая цена на электроэнергию сегодня утром достигла 1000 евро за мегаватт-час, что в несколько раз выше всех последних рекордов. При этом, по мнению специалистов, 1000 евро за мегаватт-час – это отнюдь не предел: нынешней зимой нас могут поджидать и более неприятные сюрпризы. Однако в долгосрочной перспективе есть надежда, что нынешние невиданные цены все-таки начнут снижаться.

Биржевая цена на электроэнергию сегодня утром достигла 1000 евро за мегаватт-час, что в несколько раз выше всех последних рекордов. При этом, по мнению специалистов, 1000 евро за мегаватт-час – это отнюдь не предел: нынешней зимой нас могут поджидать и более неприятные сюрпризы. Однако в долгосрочной перспективе есть надежда, что нынешние невиданные цены все-таки начнут снижаться.