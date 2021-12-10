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dv.ee

10 декабря 2021 в 14:56 Поделиться:









Elisa оценила свой ущерб от "закона о Huawei" в 50 млн евро

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Телекоммуникационной компании Elisa из-за нового закона об электронной связи, также известного как "закон о Huawei", придется заменить всю свою сеть связи, основанную на технологии китайской компании.

Это означает для Elisa прямой материальный ущерб в размере 50 млн евро, пишет rus.err.ee.

Согласно заявлению Elisa, компания обратилась к правительству Эстонии с просьбой обязать Министерство экономики или юстиции разработать механизм компенсации этого ущерба не позднее 1 февраля 2022 года, когда вступит в силу новая редакция закона.

Elisa строила свои телекоммуникационные сети со второго по четвертое поколение на основе технологий китайской компании Huawei, использование которых в эстонских телекомах будет запрещено на основании нового закона. В связи с этим компания считает, что речь идет об интенсивном нарушении ее прав и свобод и не исключает обращения в суд против государства.