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    Elisa оценила свой ущерб от "закона о Huawei" в 50 млн евро

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Телекоммуникационной компании Elisa из-за нового закона об электронной связи, также известного как "закон о Huawei", придется заменить всю свою сеть связи, основанную на технологии китайской компании.

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    Это означает для Elisa прямой материальный ущерб в размере 50 млн евро, пишет rus.err.ee.
    Согласно заявлению Elisa, компания обратилась к правительству Эстонии с просьбой обязать Министерство экономики или юстиции разработать механизм компенсации этого ущерба не позднее 1 февраля 2022 года, когда вступит в силу новая редакция закона.
    Elisa строила свои телекоммуникационные сети со второго по четвертое поколение на основе технологий китайской компании Huawei, использование которых в эстонских телекомах будет запрещено на основании нового закона. В связи с этим компания считает, что речь идет об интенсивном нарушении ее прав и свобод и не исключает обращения в суд против государства.

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