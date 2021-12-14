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    Законопроект о применении средств Европейского союза направлен на первое чтение

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Финансовая комиссия направила на первое чтение законопроект о применении средств Европейского союза. Комиссия Рийгикогу обсудила проект закона о применении фондов сплочения и политики внутренней безопасности ЕС, который позволит быстро применить средства ЕС для улучшения условий жизни местных жителей. Эта задача будет выполняться в период 2021–2027 гг. посредством программы применения фондов политики сплочения, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

    Председатель финансовой комиссии Андрей Коробейник пояснил, что законопроект призван распределить внутригосударственные задачи для выполнения программ применения фондов политики внутренней безопасности и программ территориального сотрудничества, утвержденных Европейской комиссией. «Для выдачи соответствующих пособий министрам и правительству будут выданы уполномочивающие нормы. Для оценки действенности использования пособия будут установлены необходимые меры контроля и организация оценки влияния. Помимо этого, будут установлены требования к безопасной обработке данных», – сказал Коробейник.
    Заместитель председателя финансовой комиссии Айвар Кокк сказал, что при применении пособий упор также идет на сокращение административной нагрузки, гармонизацию правил и упрощение производства: «Для этого законопроект устанавливает для правительства единые рамки для составления условий получения пособий, производства по ходатайствам, совершения платежей и проведения финансовых корректировок».
    Право Европейского союза не предусматривает обязательных сроков для вступления закона в силу. Законопроект не вступит в силу в 2021 году, т.е. к началу периода многолетнего финансового плана ЕС, но исходя из регламента об общих положениях, средства можно использовать уже с 1 января 2021 года для компенсации необходимых расходов, если они не связаны с предоставлением государственной помощи.
    Согласно законопроекту, для выполнения программы реализации инвестиций в экономический рост и трудовую занятость Эстония может использовать средства из Европейского фонда регионального развития, Европейского социального фонда+, Фонда сплочения и Фонда справедливого перехода на общую сумму в 3,37 миллиарда евро. Как правило, софинансирование из средств фондов составляет 30 % соответствующих требованиям расходов, за исключением средств Фонда сплочения (15 %) и мер Европейского социального фонда+, направленных на наиболее остро нуждающихся в помощи людей (5 %).
    Для выполнения целей Европейского территориального сотрудничества в рамках программ Interreg из Европейского фонда регионального развития можно получить не менее 57 миллионов евро. Объем софинансирования программ Interreg, направленных на внутренние границы, составляет 20%; программ Interreg в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества «Global Europe» (Global Europe: Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument) – 10 %.
    Объем софинансирования со стороны государства при использовании средств фондов повысился по сравнению с периодом 2014–2020 гг. (тогда он в среднем составлял 24,71 %), так как Эстония ввиду хорошего экономического развития перешла из категории менее развитых стран в категорию регионов переходного уровня.
    Для выполнения целей ЕС в сферах миграции, внешних границ и внутренней безопасности можно использовать средства Фонда внутренней безопасности, Фонда предоставления убежища, миграции и интеграции, а также Инструмента финансовой поддержки пограничного контроля и визовой политики. Объем софинансирования в этом случае составляет 25 %.
    При составлении законопроекта за основу были взяты регламенты ЕС прямого действия, регулирующие использование пособий. Законопроект запланирован как закон о применении данных регламентов.
    Финансовая комиссия предложила направить инициированный правительством проект закона о применении фондов сплочения и политики внутренней безопасности Европейского союза в период 2021–2027 гг. (487 SE) на первое чтение пленарному заседанию, которое состоится 19 января, и предложила завершить первое чтение.

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