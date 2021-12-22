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    У государства нет решения относительно дальнейшего оказания услуги mobiil-ID

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Срок действия договора государства с нынешним поставщиком услуги mobiil-ID, предприятием SK ID Solutions закончится 30 июня 2022 года, однако конкурс по поиску нового поставщика услуги провалился.

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    10 декабря 2021
    Конкурс по поиску поставщика услуги Mobiil-ID на следующий период провалился
    "Сейчас ситуация такова, что с 1 июля те, у кого нет действующего mobiil-ID, не смогут ходатайствовать о новом. Те, кто уже пользуется услугой или успеет ее оформить до 1 июля, смогут пользоваться ею в течение пяти лет", – пояснила руководитель бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник, передает rus.err.ee.
    Пресс-секретарь RIA Хелен Ульдрих сообщила, что в департаменте сформировали рабочую группу, которая занимается поиском решения, поскольку альтернативы mobiil-ID сейчас нет.
    По ее словам, один из вариантов – расширить оказание частно-правовой услуги Smart-ID на государственные электронные услуги, но в таком случае, возможно, придется вносить поправки в закон, поскольку речь идет об удостоверении личности.

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