Новости

dv.ee

6 января 2022 в 10:01 Поделиться:









Уровень распространения коронавируса в Эстонии снова повысили до очень высокого

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

В связи с тем, что из-за штамма омикрон заражается в три раза больше людей, чем в случае дельты, уровень риска распространения коронавируса в Эстонии снова повысили до максимального, то есть красного.

По состоянию на 6 января, кумулятивная заболеваемость за последние семь дней составила 1075,9 случая на 100 000 человек, пишет rus.err.ee.

Согласно второму показателю матрицы риска, потребности в госпитализации в течение последних семи дней, Эстония находится на оранжевом, то есть среднем уровне.

Средний показатель смертности за последние семь дней составляет 2,8, это соответствует низкому уровню. По заболеваемости среди людей старше 60 лет (132 случая за 7 дней на 100 000 человек) уровень средний, а по числу нуждающихся в искусственной вентиляции легких – высокий.