Крупнейший продавец бумаги в Эстонии может объединиться с конкурентом

Компания Sunly, недавно объявившая о поиске партнера для инвестиций в дата-центры в Эстонии, рассчитывает с помощью новых крупных потребителей быстро достроить энергопарки общей мощностью около 1 ГВт. Следующим крупным шагом станет привлечение нового акционерного капитала.
Предприниматель с докторской степенью Антон Ведешин, продавший в начале года свою компанию Vespia компании Veriff, развивает новый бизнес под названием Snoika, который помогает компаниям стать заметнее на ИИ-платформах.
В Кохила одновременно прибывают новые жители и частные деньги. В волости строятся заводы и многоквартирные дома, а в ближайшие годы появится пара сотен рабочих мест. Однако Rail Baltica, сулившая еще более стремительный рост, задерживается.
Сеть салонов роликового массажа выросла в Эстонии до 11 салонов, а по франшизе вышла в Дубай, Швецию и Португалию. Менее чем через полтора года после смены владельца управлявшая сетью Abel OÜ оказалась в суде с заявлением о банкротстве.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.